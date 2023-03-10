شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب شيكابالا عن مران الزمالك قبل مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل محمود عبد الرازق "شيكابالا"، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، غيابه عن مران الفريق المقام حالياً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعداداً لمواجهة إنبى، المقرر لها بعد غدٍ الأحد باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويعانى "شيكابالا" من نزلة برد تسبت فى غيابه عن مران الفريق الأبيض خلال الأيام الماضية، حيث يتواصل معه باستمرار الجهاز الطبي للزمالك للاطمئنان على حالته الصحية.

وفى سياق مختلف، يواصل فيريرا عقد جلسات الخاصة مع لاعبى الأبيض لإعادة الثقة إليهم بعدما فقدوا شيئاً منها خلال الأيام الماضية بسبب تراجع النتائج محلياً والتي أدت إلى احتلال الفريق المركز الخامس فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 33 نقطة من 19 مباراة.

ويرغب البروفيسور في العمل على الجانب النفسى والمعنوى لدى لاعبى فريق الزمالك لإيمانه بأهمية هذه النقطة في مساعدة أبناء ميت عقبة، في طرد الطاقة السلبية، واستعادة الروح المفقودة التي يمكن من خلالها عودة رونق وبريق الفريق ومن ثم المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول الدورى خصوصاً أن الخواجة على يقين كامل بعدم صعوبة المهمة حيث يشدد المدرب على لاعبيه دائماً بأن الدورى لا يزال في الملعب ولم يحسم.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة، ويبحث الجهاز الفني عن حل للعودة للانتصارات المحلية الغائبة عن الفريق منذ فترة بعيدة والتي أبعدته بشكل كبير عن المنافسة على الدورى مع غريمه التقليدى الأهلى، بالإضافة لابتعاده أيضا عن مركز الوصافة الذى ينافس عليه بيراميدز وفيوتشر حاليا.