شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر وعبد الله جمعة يواصلان تدريبات الجرى حول الملعب فى مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل عمر جابر وعبد الله جمعة، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، تدريبات الجري حول الملعب، فى إطار البرنامج التأهيلي الذى يخضعان له، بعد الإصابة التى تعرض لها الثنائى خلال اليومين الماضيين، وذلك فى مران الفريق الأبيض المقام حالياً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويعانى عمر جابر من إصابة عضلية تسببت في غيابه عن مواجهة الترجى التونسى الماضية وأقيمت الثلاثاء الماضى ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا وانتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما تعرض عبد الله جمعة لكدمة أدت لـ"تورم" قدمه.

وفى سياق مختلف، يواصل فيريرا عقد جلسات الخاصة مع لاعبى الأبيض لإعادة الثقة إليهم بعدما فقدوا شيئاً منها خلال الأيام الماضية بسبب تراجع النتائج محلياً والتي أدت إلى احتلال الفريق المركز الخامس فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 33 نقطة من 19 مباراة.

ويرغب البروفيسور في العمل على الجانب النفسى والمعنوى لدى لاعبى فريق الزمالك لإيمانه بأهمية هذه النقطة في مساعدة أبناء ميت عقبة، في طرد الطاقة السلبية، واستعادة الروح المفقودة التي يمكن من خلالها عودة رونق وبريق الفريق ومن ثم المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول الدورى خصوصاً أن الخواجة على يقين كامل بعدم صعوبة المهمة حيث يشدد المدرب على لاعبيه دائماً بأن الدورى لا يزال في الملعب ولم يحسم.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة، ويبحث الجهاز الفني عن حل للعودة للانتصارات المحلية الغائبة عن الفريق منذ فترة بعيدة والتي أبعدته بشكل كبير عن المنافسة على الدورى مع غريمه التقليدى الأهلى، بالإضافة لابتعاده أيضا عن مركز الوصافة الذى ينافس عليه بيراميدز وفيوتشر حاليا.