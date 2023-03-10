شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يواجه السودان 18 مارس ودياً استعداداً لزامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالى، على خوض مباراة ودية مع السودان يوم 18 مارس الجارى، خلال معسكره التحضيري ضمن استعداداته لمواجهة زامبيا ذهابا وإيابا فى المرحلة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا المجمعة، وهى البطولة التى يتأهل منها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الأولمبية الرابعة .

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الأولمبي نظيره الزامبي يومى 22 مارس بالقاهرة ذهابا، و26 من الشهر ذاته فى زامبيا فى مباراة العودة ويتأهل الفائز من مجموع المباراتين إلى البطولة الإفريقية المؤهلة للأولمبياد، بينما يلعب منتخب السودان مع النيجر.

يأتي ذلك في إطار حرص مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، ومحمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب، على تهيئة الأجواء الإيجابية للمنتخب الأولمبي قبل الجولة الحاسمة مع زامبيا، حيث سبق ووفر اتحاد الكرة مباراة ودية للمنتخب الأولمبي أمام الجابون في فبراير الماضي وتعتبر ودية السودان هي الثانية للمنتخب استعدادا لمواجهة زامبيا.

ويقوم محمود حرب المدير الإدارى للمنتخب الأولمبي بالترتيب حاليا للمعسكر المقبل المقرر أن تتخلله ودية السودان قبل خوض لقاء الذهاب مع زامبيا ثم السفر لأداء لقاء العودة .

ويتابع بركات كل كبيرة وصغيرة تخص معسكر المنتخب الأولمبي بعد رفع حالة الطوارئ من أجل الوصول بالاستعدادات إلى أعلى الدرجات قبل الجولة المرتقبة، فيما يتفرغ ميكالى وجهازه المعاون للترتيبات الفنية والاستقرار على كافة الأسماء المرشحة للجولة الحاسمة واضعا نصب عينيه معيار العدالة والشفافية فى كل الاختيارات.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي: روجيريو ميكالى مديرا فنيا ومواطنه تياجو المدرب العام، ووائل رياض المدرب وليونياردو مدرب الأحمال وسيد السويركى مدرب الحراس وجواو محلل الأداء ومحمود حرب المدير الإداري ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ومساعديه د.صلاح عاشور للعلاج الطبيعي ود.قاسم قدري للتأهيل وعمرو سلمان الإدارى وخالد سرحان المترجم ومحمد محمود وأحمد شوقي التدليك وعيد سليمان للمهمات.