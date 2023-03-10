شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعد الونش بالمشاركة كبديل فى مواجهة إنبى حسب سير اللقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، محمود الونش مدافع الفريق بالحصول على فرصة المشاركة في مواجهة إنبي المقرر لها بعد غد الأحد باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويرغب فيريرا فى عودة الونش بشكل تدريجي للمشاركة مع فريقه بعد شفائه من الإصابة التى تعرض لها بقطع فى وتر العضلة الخلفية، خلال مباراة سموحة بالجولة الافتتاحية للدوري الممتاز الجاري، وفاز بها الأبيض بهدفين نظيفين.

ومن المنتظر أن يظهر الونش فى مواجهة إنبي كبديل، إلا أن فيريرا رهن هذا الأمر بحسب سير مجريات المباراة، حتى لا يكون الدفع باللاعب فى توقيت غير مناسب ويؤثر على تركيزه، خصوصًا بعد فترة طويلة من الغياب.

من ناحية أخرى، يحدد البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، اليوم، مصير عمر جابر ظهير أيمن الفريق الأبيض من المشاركة فى مباراة إنبى، المقرر لها بعد غدٍ الأحد باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويعانى عمر جابر من إصابة عضلية تسببت في غيابه عن مواجهة الترجى التونسى الماضية وأقيمت الثلاثاء الماضى ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا وانتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفى سياق مختلف، يواصل فيريرا عقد الجلسات الخاصة مع لاعبى الأبيض لإعادة الثقة إليهم بعدما فقدوا شيئاً منها خلال الأيام الماضية بسبب تراجع النتائج محلياً والتي أدت إلى احتلال الفريق المركز الخامس في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 33 نقطة من 19 مباراة.