شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 10 / 3 / 2023 العديد من الأخبار الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365، ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

منتخب مصر يكتفى بـ3 حراس مرمى فى معسكره المقبل استعدادا لـ مالاوى

استقر الرأى داخل الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول بعد التنسيق والتشاور بين البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى ولويس ستيفاس مدرب الحراس، على الاكتفاء بثلاثة حراس مرمى فى المعسكر المقبل الذى ينطلق 20 مارس الجارى استعدادا لمباراتى مالاوى فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات الكان 2024 بكوت ديفوار.

مؤمن زكريا وجدو ومعوض يتقدمون بطلبات للحصول على دبلومة المدربين

تلقى الدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، طلبات من مؤمن زكريا، ومحمد ناجي "جدو"، وسيد معوض، وأحمد رؤوف، للحصول على دبلومة المدربين بنظام "المسار السريع" حيث تنطبق عليهم الشروط.

8 مصريين يشاركون فى بطولة كنارى كلاسيك للاسكواش بلندن

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش جدول مباريات بطولة كناري كلاسيك لرجال الاسكواش، التى تستضيفها لندن خلال الفترة بين 12 إلى 17 مارس الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.