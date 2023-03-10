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7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 10 / 3 / 2023 العديد من الأخبار التى نشرت على موقع الخليج 365، ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

منتخب مصر يكتفى بـ3 حراس مرمى فى معسكره المقبل استعدادا لـ مالاوى

استقر الرأى داخل الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول بعد التنسيق والتشاور بين البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى ولويس ستيفاس مدرب الحراس، على الاكتفاء بثلاثة حراس مرمى فى المعسكر المقبل الذى ينطلق 20 مارس الجارى استعدادا لمباراتى مالاوى فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات الكان 2024 بكوت ديفوار.

مؤمن زكريا وجدو ومعوض يتقدمون بطلبات للحصول على دبلومة المدربين

تلقى الدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، طلبات من مؤمن زكريا، ومحمد ناجي "جدو"، وسيد معوض، وأحمد رؤوف، للحصول على دبلومة المدربين بنظام "المسار السريع" حيث تنطبق عليهم الشروط. 

8 مصريين يشاركون فى بطولة كنارى كلاسيك للاسكواش بلندن

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش جدول مباريات بطولة كناري كلاسيك لرجال الاسكواش، التى تستضيفها لندن خلال الفترة بين 12 إلى 17 مارس الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

 

الدورى المصرى يتوقف 17 يوماً.. اعرف السبب

تتوقف مسابقة الممتاز 17 يوماً، وتحديدا فى الفترة من 13 حتى 30 مارس الجارى، بسبب إقامة مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، بجانب مباريات كأس الرابطة. 

 

 

يرتدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى الزي الرسمي الخاص به خلال مباراة صن داونز غدا، السبت، والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس اللون الأخضر، بينما يرتدى فريق صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق، فيما يرتدى الحارس اللون الموف.

 

فيريرا يحدد مصير عمر جابر اليوم من المشاركة فى مباراة إنبى

ويحدد البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، اليوم، مصير عمر جابر ظهير أيمن الفريق الأبيض من المشاركة فى مباراة إنبى، المقرر لها بعد غدٍ الأحد باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

 

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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