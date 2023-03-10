شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. أحمد الشيخ ينضم لنادى بريبرام فى دوري الدرجة الثانية التشيكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع أحمد الشيخ، لاعب النادي المصري السابق، عقود انتقاله لنادى بريبرام فى التشيك، والذي ينافس في دوري الدرجة الثانية لمدة 6 أشهر، مع إمكانية تمديد العقد موسما إضافيا، وذلك فى حال صعوده للدرجة الأولى.

وأنهى أحمد الشيخ اتفاقه مع إدارة النادى المصري على فسخ تعاقده بالتراضى، وذلك بعد خروجه من الحسابات الفنية لحسام حسن مدرب الفريق.

وانضم أحمد الشيخ إلى النادى المصرى فى موسم 2021 / 2022، وذلك بعد رحيله عن بيراميدز فى تجربة قصيرة لم يشارك خلالها سوى فى 4 مباريات فقط.



أحمد الشيخ ينضم لنادي بريبرام في دوري الدرجة الثانية التشيكي

ومع المصرى شارك الشيخ فى 38 مباراة سجل خلالها 4 أهداف، وصنع 6 ودخل فى عدة أزمات.

قبل فترة قريبة، تواجد أحمد الشيخ بمقر الجمعية المصرية للاعبين المحترفين قبل أيام، لحل الأزمة بينه وبين مسئولي النادى البورسعيدى، بعدم المشاركة فى المباريات وحصوله على المستحقات المادية، حيث كان يتبقى 6 أشهر فقط فى عقد اللاعب.

واجتمع أحمد الشيخ مع مجدى عبد الغنى رئيس مجلس إدارة جمعية اللاعبين المحترفين، وشرح له كافة التفاصيل، وعلى الفور قام بالاتصال مع مسئولي النادى المصري لحل الأزمة وديا قبل تقديم اللاعب شكوى رسمية للاتحاد المصرى لكرة القدم ثم التصعيد إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم.