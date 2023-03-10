شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى: الأهلى قادر على التعامل مع ضغط المباريات.. ونسعى للفوز أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، أن الفريق استعد بشكل جيد لمباراة صن داونز غداً، وأنه يأمل أن يكون التوفيق حليف الفريق ويحقق الفوز فى المباراة ويحصل على الثلاث نقاط.

وأضاف الشناوى، «نعلم أن مباراة الغد صعبة، خاصة أن التوفيق لم يحالفنا في المباراة الأولى التي أقيمت بالقاهرة وانتهت بالتعادل الإيجابي، لذا نبحث عن الفوز في مباراة الغد».

وأوضح قائد الفريق أن الأهلي وصن داونز سبق وتقابلا في مواجهات متعددة، ولهذا يجب أن تكون كافة الأجواء مهيأة لمثل هذه المباريات، لاسيما في توقيت إقامتها؛ لاستمرار تقديم الصورة الجيدة عن كرة القدم في قارة إفريقيا.

وواصل حديثه: «هناك فرق تخوض المباريات على ملاعب، ثم تختار ملاعب أخرى لاستضافة مباريات الأهلي، وتختار توقيتا لا يتناسب أحيانا مع إقامة مباريات كرة القدم».

وشدد قائد الأهلي على أنه يتابع مباريات دوري الأبطال في نسخته الحالية، مشيرا إلى أن جميع الفرق قد دعمت صفوفها بشكل جيد، وهناك تطور مستمر في المستوى من عام إلى آخر.

وعن الإجهاد الذي تعرض له الفريق قال الشناوي إن الفريق خاض مباريات في كأس العالم، ثم مباريات محلية وإفريقية، ولكن خبرات اللاعبين قادرة على التعامل مع ضغط المباريات.



واختتم الشناوي تصريحاته بالتأكيد على أن جميع اللاعبين في حالة من التركيز الشديد، ويأمل هو وزملاؤه في تحقيق الفوز خلال مباراة الغد، فجميع اللاعبين يعلمون أهمية دوري أبطال إفريقيا للأهلي ولجماهيره.

يرتدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى الزي الرسمي الخاص به خلال مباراة صن داونز غدا، السبت، والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس اللون الأخضر، بينما يرتدى فريق صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق، فيما يرتدى الحارس اللون الموف.

وذلك وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني المباراة الذي عقد ظهر اليوم بأحد الفنادق القريبة من إقامة بعثة الفريق بمدينة بريتوريا، بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.



وحضر الاجتماع الفني من الأهلي وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز، إداري الفريق.

وناقش الحضور خلال الاجتماع الفني كافة الأمور التنظيمية الخاصة بمباراة الغد، ومن بينها تحديد موعد وصول الفريقين إلى ملعب المباراة واتباع كافة الضوابط المنظمة للبطولة.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر غد السبت على استاد لوفتس، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.