شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: جاهزون للفوز على صن داونز غدا وتسجيل الأهداف ليس حكرا على المهاجمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جاهزية الفريق لمواجهة صن داونز فى المباراة التى تقام فى الثالثة عصر غدٍ، السبت، باستاد لوفتس، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال «كولر» فى المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم، «نعلم أن المبارة ستكون صعبة، ولكن أظهرنا فى المباراة الأولى أننا كنا ندًا قويًا، ولدينا الثقة فى تحقيق نتيجة إيجابية غدا».

وأوضح المدير الفني أنه لا يستطيع أن يحكم على الماضي، ولكن الفريق تحسن كثيرا منذ توليه المهمة وقدم مباريات جيدة، ومنها مواجهات كأس العالم للأندية، وأشار كولر إلى أن نتيجة مباراة صن داونز الأولى التي أقيمت فى القاهرة ليست مرضية بالنسبة للجهاز الفني والفريق، وأنه يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية غدا.

وعبر كولر عن سعادته بجاهزية بيرسي تاو، مؤكدا أنه يأمل أن يساعد اللاعب الفريق فى مباراة الغد، موضحا أن كرة القدم لعبة جماعية، وتسجيل الأهداف لا يقتصر فقط على المهاجمين، ومن الممكن أن يسجل لاعبو الوسط وكذلك المدافعون ، واختتم كولر تصريحاته بالتأكيد على جاهزية جميع اللاعبين، مشددا على أن الجهاز الفني سوف يختار التشكيل المناسب لمباراة الغد عقب تدريب اليوم.

ويرتدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى الزي الرسمي الخاص به خلال مباراة صن داونز غدا، السبت، والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس اللون الأخضر، بينما يرتدى فريق صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق، فيما يرتدى الحارس اللون الموف.

وذلك وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني المباراة الذي عقد ظهر اليوم بأحد الفنادق القريبة من إقامة بعثة الفريق بمدينة بريتوريا، بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.



وحضر الاجتماع الفني من الأهلي وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز، إداري الفريق ، وناقش الحضور خلال الاجتماع الفني كافة الأمور التنظيمية الخاصة بمباراة الغد، ومن بينها تحديد موعد وصول الفريقين إلى ملعب المباراة واتباع كافة الضوابط المنظمة للبطولة.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر غد السبت على استاد لوفتس، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ، ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.