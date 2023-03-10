عبد الشافى يخضع لاختبار طبى فى الزمالك لتحديد موقفه من مباراة إنبى

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القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد عبد الشافى، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لاختبار طبى اليوم لتحديد موقفه من المشاركة فى مباراة إنبى بعد غدٍ الأحد باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويعانى عبد الشافى من إصابة عضلية تسببت فى غيابه عن مواجهة الترجى التونسى الماضية وأقيمت الثلاثاء الماضى ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا وانتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفى سياق مختلف، عقد فيريرا جلسات الخاصة مع لاعبى الأبيض لإعادة الثقة إليهم بعدما فقدوا شيئاً منها خلال الأيام الماضية بسبب تراجع النتائج محلياً والتي أدت إلى احتلال الفريق المركز الخامس فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 33 نقطة من 19 مباراة.

ويرغب البروفيسور في العمل على الجانب النفسى والمعنوى لدى لاعبى فريق الزمالك لإيمانه بأهمية هذه النقطة في مساعدة أبناء ميت عقبة، في طرد الطاقة السلبية، واستعادة الروح المفقودة التي يمكن من خلالها عودة رونق وبريق الفريق ومن ثم المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول الدورى خصوصاً أن الخواجة على يقين كامل بعدم صعوبة المهمة حيث يشدد المدرب على لاعبيه دائماً بأن الدورى لا يزال في الملعب ولم يحسم.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة، ويبحث الجهاز الفني عن حل للعودة للانتصارات المحلية الغائبة عن الفريق منذ فترة بعيدة والتي أبعدته بشكل كبير عن المنافسة على الدورى مع غريمه التقليدى الأهلى، بالإضافة لابتعاده أيضا عن مركز الوصافة الذى ينافس عليه بيراميدز وفيوتشر حاليا.