موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف بورنموث، نظيره ليفربول، في الثانية والنصف ظهر غد السبت، في الجولة 27 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول، يدخل المباراة منتشيا بفوزه التاريخي على مانشستر يونايتد 7-0، في الجولة الماضية.

ويحتل ليفربول المركز الخامس بـ 42 نقطة، فيما يأتي بورنموث في المركز الأخير بـ21 نقطة.

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل الألماني يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:

التشكيل: 4-2-3-1

أليسون بيكر

أندرو روبرتسون - فان دايك - جويل ماتيب - ترينت ألكسندر أرنولد

فابينيو - جوردان هندرسون - ستيفان بايتيتش

داروين نونيز - محمد صلاح - كودي جاكبو

القناة الناقلة

تذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس بريميوم ١.