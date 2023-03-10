اخبار الرياضه

موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف بورنموث، نظيره ، في الثانية والنصف ظهر غد السبت، في الجولة 27 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول، يدخل المباراة منتشيا بفوزه التاريخي على مانشستر يونايتد 7-0، في الجولة الماضية.

ويحتل ليفربول المركز الخامس بـ 42 نقطة، فيما يأتي بورنموث في المركز الأخير بـ21 نقطة.

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل الألماني يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:

التشكيل: 4-2-3-1

أليسون بيكر

أندرو روبرتسون - فان دايك - جويل ماتيب - ترينت ألكسندر أرنولد

فابينيو - جوردان هندرسون - ستيفان بايتيتش

داروين نونيز - محمد صلاح - كودي جاكبو

القناة الناقلة

تذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس بريميوم ١.

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا