موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا
يستضيف بورنموث، نظيره ليفربول، في الثانية والنصف ظهر غد السبت، في الجولة 27 للدوري الإنجليزي الممتاز.
ليفربول، يدخل المباراة منتشيا بفوزه التاريخي على مانشستر يونايتد 7-0، في الجولة الماضية.
ويحتل ليفربول المركز الخامس بـ 42 نقطة، فيما يأتي بورنموث في المركز الأخير بـ21 نقطة.
التشكيل المتوقع لليفربول
من المتوقع أن يدخل الألماني يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:
التشكيل: 4-2-3-1
أليسون بيكر
أندرو روبرتسون - فان دايك - جويل ماتيب - ترينت ألكسندر أرنولد
فابينيو - جوردان هندرسون - ستيفان بايتيتش
داروين نونيز - محمد صلاح - كودي جاكبو
القناة الناقلة
تذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس بريميوم ١.