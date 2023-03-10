موعد مباراة الأهلي أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف صن داونز الجنوب إفريقي، نظيره الأهلي، في الثالثة عصر غد السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

حقق الأهلى فوزًا على ضيفه القطن الكاميرونى بثلاثية دون رد، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الأول بدور المجموعات، بدورى أبطال إفريقيا.

وبات هذا الفوز هو الأول الذى يحققه الأهلى فى دور المجموعات، بعدما تعرض للهزيمة من الهلال السودانى 0-1، وتعادل مع ماميلودى صن داونز الجنوب إفريقى 2-2.

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما يتصدر الهلال بـ9 نقاط، ويليه صن داونز وصيفا بـ7 نقاط، فيما يتذيل الترتيب القطن بدون نقاط

سيناريوهات تأهل الأهلي

السيناريو الأول

حال فوز الأهلى فى مبارياته الـ3 الأخرى بمجموعات بطولة أفريقيا، سيرتفع رصيده إلى 13 نقطة، وهنا يصعد لربع نهائى البطولة الأفريقية مباشرة دون انتظار باقى النتائج.

السيناريو الثانى

أما حال فوز الأهلى على الهلال السودانى والقطن الكاميرونى، والتعادل مع ماميلودى صن داونز والوصول لـ11 نقطة يمكنه التأهل بشرط تعثر الهلال أمام الفريق الجنوب أفريقى.

السيناريو الثالث

أما إذا فاز الأهلى على الهلال السودانى والقطن الكاميرونى، والخسارة أمام ماميلودى صن داونز والوصول لـ10 نقاط، يمكنه التأهل أيضًا بشرط خسارة الفريق السودانى أمام بطل جنوب أفريقيا.

وفيما يلي ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا:

1 – الهلال السودانى (لعب 4 مباريات) وحصد 9 نقاط

2_صن داونز (لعب 3 مباريات) وحصد 7 نقاط.

3 - الأهلى (لعب 3 مباريات) رصيده الآن 4 نقاط.

4 - القطن الكاميرونى (لعب 4 مباريات) بدون نقاط.

التشكيل المتوقع للأهلي

من المنتظر أن يلعب مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي أمام صن داونز بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد الشناوي .

خط الدفاع : محمد هاني ، محمد عبد المنعم ، ياسر ابراهيم ، على معلول .

خط الوسط : حمدي فتحي : أليو ديانج ، أحمد قندوسي .

خط الهجوم : طاهر محمد طاهر ، محمد شريف ، بيرسي تاو .

القناة الناقلة:

تنقل قناة beIN SPORTS HD 4 المباراة، كونها الناقل الحصري لمباريات البطولة الإفريقية.