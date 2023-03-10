شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية سموحة فى الحدود على مائدة شوقي غريب بالمقاولون قبل مواجهة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، على مراجعة المباريات السابقة لفريق سموحة، وآخرها الفوز الكبير الذى حققه الفريق السكندري على حرس الحدود بثلاثية نظيفة، لدراسة أهم نقاط القوة والضعف لدى أبناء أحمد سامى قبل المباراة المرتقبة.

ويختتم فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة سموحة، فى الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري، والتى تجمع الفريقين غدا السبت باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وكان المقاولون قد تعرض للهزيمة مؤخرا من الأهلي بهدفين مقابل هدف في مباراة الجولة 17 والمؤجلة من عمر المسابقة المحلية.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 32 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 20 مباراة حيث فازوا في 8 مباريات وتعادلوا في مثلهم وخسروا 4 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفا واستقبلت شباكهم 19 هدفا آخر.

وطالب شوقي غريب المدير الفني للمقاولون، لاعبو الفريق، بضرورة استعادة نغمة الانتصارات بعد تلقي هزيمتين متتاليتين بالدوري أمام فاركو ثم الأهلي، وذلك لوضع الفريق في المكانة التي يستحقها بجدول الدوري.

وعلى الجانب الآخر يحتل سموحة المركز الـ 12 برصيد 24 نقطة، حصدها الفريق السكندري بعد خوض 20 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 9 أخرى وتلقى 6 هزائم، وسجل لاعبو سموحة 18 هدفا واستقبلت شباكهم 19 هدفا آخر.