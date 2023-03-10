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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي | Shahid VIP

بـدون تقطيع | مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي | Shahid VIP، يرحل فريق الهلال إلى ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، لمواجهة نظيره التعاون، في الجولة العشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، مساء يوم غد الجمعة.

موعد مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي للمحترفين

وتنطلق مباراة الهلال والتعاون في الجولة العشرين من بطولة دوري روشن السعودي، على ملعب السكري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي، الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون اليوم في الدوري السعودي

وتشاهدون مباراة الهلال والتعاون اليوم الجمعة الموافق العاشر من مارس، في المرحلة العشرين من دوري روشن السعودي عبر قناة SSC Sports HD 1.

جولة جديدة وتحدٍّ جديد أمام وصيف كأس العالم للأندية في النسخة الماضية، حيث يسعى لتحقيق فوز يمحو آثار التعثر في آخر جولتين من دوري روشن السعودي.

تشكيل الهلال المتوقع أمام التعاون

عبد الله المعيوف

خليفة الدوسري - علي آل بليهي - جانغ هيون سو - محمد البريك

غوستافو كويار - محمد كنو - ميشيل ديلغادو

أندريه كاريو - أوديون إيغالو - عبد الله الحمدان

تشكيل التعاون أمام الهلال

مايلسون

محمد الغامدي - نالدو غوميز - حسن كادش - سليمان هزازي

طارق عبد الله - أشرف المهديوي

سميحان النابت - فهد الرشيد - أليخاندرو كاكو

لياندر تاوامبا

وسقط الهلال أمام الوحدة في فخ التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، قبل أن يخسر على ملعبه أمام الفتح بهدفين لهدف.

تراجع الهلال للمركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 33 نقطة، جمعها من 17 مباراة، حيث فاز في 9 مواجهات وتعادل في 6 وخسر في مواجهتين، وسجل لاعبوه 30 هدفا، وتلقت شباكه 17 هدفا.

وأعلن نادي الهلال السعودي غياب نجمه سالم الدوسري عن مباراة التعاون اليوم، بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة الفتح الماضية ببطولة دوري روشن، كما يغيب النجم لوسيانو فييتو للإصابة أيضا.