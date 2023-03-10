شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يستضيف بطولتى الجمهورية والرواد للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف صالة استاد القاهرة منافسات بطولة الجمهورية والرواد وتصفيات منتخب مصر للكاراتيه، التى تقام خلال الشهر الجارى. وتقام بطولة الجمهورية فى الفترة من 13 إلى 15 مارس الجارى، بينما تقام بطولة الرواد الخميس 16 مارس.

وفى المقابل، تقام الأدوار التمهيدية لبطولة الجمهورية تحت 13 سنة 17 مارس بنادى طلائع الجيش. وبدأ اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى مخاطبة وزارة الآثار للحصول على الموافقات الخاصة ببطولة كأس مصر والتى تقام نهاية شهر أبريل المقبل.

ومن المقرر إقامة البطولة فى معبد الكرنك لتنشيط السياحة وإظهار جمال آثار وتاريخ مصر أمام مختلف الدول.

وقال محمد الدهراوى رئيس الاتحاد فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن بطولة كأس مصر ستكون بروفة لبطولة مصر الدولية والتى تقام عقب بطولة الكأس الا انه من المنتظر الحصول على الموافقات من وزارة الآثار.