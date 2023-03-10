شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يحدد مصير عمر جابر اليوم من المشاركة فى مباراة إنبى والان مع تفاصيل الخبر
ويعانى عمر جابر من إصابة عضلية تسببت في غيابه عن مواجهة الترجى التونسى الماضية وأقيمت الثلاثاء الماضى ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا وانتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.
ويرغب البروفيسور في العمل على الجانب النفسى والمعنوى لدى لاعبى فريق الزمالك لإيمانه بأهمية هذه النقطة في مساعدة أبناء ميت عقبة، في طرد الطاقة السلبية، واستعادة الروح المفقودة التي يمكن من خلالها عودة رونق وبريق الفريق ومن ثم المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول الدورى خصوصاً أن الخواجة على يقين كامل بعدم صعوبة المهمة حيث يشدد المدرب على لاعبيه دائماً بأن الدورى لا يزال في الملعب ولم يحسم.
ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة، ويبحث الجهاز الفني عن حل للعودة للانتصارات المحلية الغائبة عن الفريق منذ فترة بعيدة والتي أبعدته بشكل كبير عن المنافسة على الدورى مع غريمه التقليدى الأهلى، بالإضافة لابتعاده أيضا عن مركز الوصافة الذى ينافس عليه بيراميدز وفيوتشر حاليا.