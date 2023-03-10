شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب الجودو يبدأ منافسات البطولة الأفريقية فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم منافسات البطولة الأفريقية المفتوحة للجودو على مستوى الشباب، والتى تقام بتونس، حيث يشارك الجودو بمنتخبى الشباب والناشئين.

وحقق منتخب الجودو 3 ميداليات خلال مشاركته فى منافسات الناشئين.

وجاءت ميداليات منتخب الجودو كالتالي:

عمار أبو هاشم وزن 73 كجم – ميدالية ذهبية

ندى فايز وزن 52 كجم – ميدالية ذهبية

زينب صفا وزن 48 كجم – ميدالية فضية

وحقق عمار أبوهاشم الفوز في قبل النهائي على لاعب منتخب رومانيا، قبل الفوز على لاعب منتخب الجزائر في المباراة النهائية لوزن 73 كجم.

وحصدت ندى فايز الميدالية الذهبية بعد الفوز على لاعبة منتخب الجزائر في الدور قبل النهائي، قبل الفوز على لاعبة منتخب تونس.

ويضم منتخب الناشئين كل من، عمار أبو هاشم وزن 73 كجم وزينب السيد وزن 48 كجم وسجدة موسى وزن 63 وندى فايز وزن 52 كجم.

فيما يضم منتخب الشباب كل من، عمار أبو هاشم وزن 73كجم وزياد الدالي وزن 81 كجم، وعلي محمد وزن 81 كجم، وعمر الرملي وزن 90 كجم، هادي حسين وزن فوق 100 كجم.

وعلى مستوى اللاعبات ضم منتخب الشابات كل من تسنيم رشدي وزن 57 كجم، وسما حسن وزن 57 كجم، وفاطمة عطية وزن 63 كجم، وفريدة مجدي وزن 70 كجم، وآية إيهاب وزن 78 كجم.

ومن جانبه قال مرزوق علي رئيس اتحاد الجودو ونائب رئيس الاتحاد العربي، أن النتائج التي حققها منتخب مصر في البطولة جيدة، وأن هذا الجيل تم إعداده وتجهيزه لإعتلاء منصات التتويج في كل البطولات القارية والدولية.