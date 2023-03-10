شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. خالد بيبو صاحب العلامات الفارقة والباحث عن الجواهر فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك الكرة المصرية طوال تاريخها العديد من النجوم الذين لمعوا فى سمائها وأصبحوا أساطير ونجوما تتغنى بأسمائهم الجماهير حتى يومنا هذا، لما قدموه من إنجازات وبطولات تأمل الجماهير فى استنساخها فى الوقت الحالى.

ويقدم ”الخليج 365” كل يوم حكاية نجم من هؤلاء النجوم الذين قدموا الكثير للكرة المصرية، ونجم هذا اليوم هو خالد بيبو لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادى الأهلى الحالى.

ولد خالد بيبو عام 1976 بمدينة السويس، ويمتلك مسيرة حافلة بالإنجازات مع الكرة المصرية دونها عبر تاريخ هائل من اللحظات الممتعة في تاريخ القلعة الحمراء.

لعب خالد على محمد الأمين، الشهير بـ"خالد بيبو" لأندية السويس، والإسماعيلى، والأهلى، والمصرى، وبتروجت، وبزغ نجم بيبو أحد أشهر لاعبى الكرة المصرية مطلع الألفية الجديدة، فى الولاية الأولى للبرتغالى مانويل جوزيه، وأصبح أول لاعب يسجل هاتريك فى نهائى بطولات أفريقيا للأندية، وكذلك اللاعب الوحيد الذى سجل سوبرهاتريك فى مباراة القمة.

صعد خالد بيبو للفريق الأول للسويس منتصف التسعينيات فى جيل ضم أحمد متولى، وحسان أبوالوفا، وأشرف عبدالرشيد وغيرهم، انضم للدراويش موسم "1997-1998" واستمر في صفوفه ثلاث سنوات، حقق معه لقب كأس مصر عام "2000"، ووصيف الدورى في نفس الموسم، وسجل مع الفريق "18" هدفا.

انتقل بيبو للأهلى موسم "2000-2001" واستمر مع الفريق خمسة أعوام، حقق خلالها لقب الدورى مرتين عامى "2004-2005، 2005-2006"، وكأس مصر ثلاث مرات أعوام "2001، 2003، 2006"، ودورى أبطال أفريقيا عام "2001، 2005"، والسوبر الأفريقى "2002"، والسوبر المحلى "2003".

لعب مع الأهلى "133" مباراة سجل فيها "38" هدفا، بواقع "80" مباراة في الدورى سجل فيه "20" هدفا أشهرها السوبر هاتريك في مباراة القمة الشهيرة، و"18" مباراة في الكأس سجل"6" أهداف أشهرها هدف في نهائى "2003".

كما شارك في "27" مباراة أفريقيا سجل فيها "11" هدفا، منها هاتريك في صن داونز في النهائى، وهدف في كايزر تشيفز في السوبر، كما لعب مباراة السوبر المصرى السعودى أمام اتحاد جدة وسجل هدفا، وشارك في مباراة وحيدة للسوبر المحلى.

انتقل للمصرى موسم "2005-2006"، ثم بتروجت الصاعد موسم "2006-2007" واستمر معه عامين، سجل خلالها هدفين فقط في بطولة الدورى.

ليصل إجمالى أهداف خالد بيبو في مسابقة الدورى إلى "46" هدفا، وسبعة أهداف في كأس مصر، و"12" هدفا إفريقيا، وهدف في السوبر المصرى السعودى، بإجمالى "66" هدفا، منها "38" بقميص الأهلى، و"18" بقميص الإسماعيلى، و"8" مع السويس، وهدفين بقميص بتروجت.

مع منتخب مصر لعب خالد بيبو "19" مباراة سجل خلالها هدفين، وفى مايو 2008 أعلن خالد بيبو اعتزال الساحرة المستديرة ثم توجه للعمل الاعلامى كمحلل لمباريات الكرة قبل أن يستقر حالياً رئيساً لقطاع الناشئين بالنادى الاهلى.