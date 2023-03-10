شكرا لقرائتكم خبر عن كولر والشناوى يتحدثان عن مباراة الأهلى وصن داونز قبل المران الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحدث مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى ومحمد الشناوي، قائد الفريق، عن مباراة صن داونز فى المؤتمر الصحفي الذى يعقد ظهر اليوم قبل مران الفريق الختامى فى جنوب أفريقيا والمقرر له الثالثة عصراً فى نفس موعد المباراة.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز فى الثالثة عصر غدٍ باستاد لوفتس، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وخاض الأهلي مرانه أمس على ملعب الجامعة بمدينة بريتوريا، وبدأ المران بمحاضرة نظرية مطولة من مارسيل كولر، المدير الفني الفريق، مع اللاعبين، تحدث خلالها عن الجوانب الفنية والخططية وشرح البرنامج التدريبي الذي قام الفريق بتنفيذه.

وحرص السفير أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب أفريقيا، على حضور مران الفريق أمس رفقة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، رئيس بعثة فريق الكرة بجنوب أفريقيا، واطمأن على سير كافة الترتيبات، وفقًا لما تم الاتفاق عليه قبل وصول البعثة إلى جنوب أفريقيا.