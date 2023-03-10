شكرا لقرائتكم خبر عن الدورى المصرى يتوقف 17 يوماً.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقف مسابقة الدوري المصري الممتاز 17 يوماً، وتحديدا فى الفترة من 13 حتى 30 مارس الجارى، بسبب إقامة مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، بجانب مباريات كأس الرابطة.

وتشهد مسابقة الدوري الممتاز توقفاً فى الفترة من 19 حتى 30 مارس الجارى بسبب معسكر المنتخبين الأول والأولمبى لكرة القدم، على أن تقام مباريات كأس الرابطة فى هذه الفترة.

وتُعلن لجنة المسابقات برابطة الأندية عن مباراة نهائي كأس مصر والمؤجلات الخاصة بمباريات الدوري عقب إنتهاء مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا و البطولة الكونفدرالية.

ويشارك في الدوري المصري 18 فريقًا، يصعد ثنائي القمة إلى دوري أبطال أفريقيا ويتأهل الثالث والرابع لكأس الكونفيدرالية، فيما يهبط ثلاثي ذيل الترتيب إلى الدوري الممتاز "ب".

تقرر تأجيل نهائي كأس مصر والذى يجمع الأهلي و بيراميدز والذى كان محددًا له يوم 3 فبراير المقبل لموعد يحدد فيما بعد، بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.