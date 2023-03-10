شكرا لقرائتكم خبر عن موعد الاجتماع الفنى لمباراة الأهلي وصن داونز فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي، وصن داونز، فى الثانية ظهراليوم بأحد الفنادق القريبة من إقامة بعثة الفريق فى مدينة بريتوريا، بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.

ويحضر الاجتماع الفني من الأهلي سمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز، إداري الفريق.

ويناقش الحضور، خلال الاجتماع الفني، كافة الأمور التنظيمية الخاصة بمباراة الغد، ومن بينها تحديد موعد وصول الفريقين إلى ملعب المباراة واتباع كافة الضوابط المنظمة للبطولة.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر غد السبت على استاد لوفتس، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.