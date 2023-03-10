شكرا لقرائتكم خبر عن ديربى الزمالك الأبرز.. 5 مواجهات قوية لفرق الأهلى فى ملاعب الطائرة والقدم واليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٨ اليوم الجمعة مع ضيفه أسوان، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ٢٥ من بطولة الجمهورية.
يدخل «أهلي ٢٠٠٨» مباراة اليوم وهو يمتلك ٥٧ نقطة، يتربع بهم على صدارة ترتيب البطولة، بعدما فاز في ١٧ مباراة، وتعادل في ٣ مباريات، وخسر مثلهم، حيث فاز على فاركو ٣ - ١، وعلى الجونة ١ - صفر، وتعادل مع فيوتشر ٢ - ٢، وفاز على وادي دجلة ٤ - ٢، وعلى سموحة ٣ - ١، وعلى الإسماعيلي ١ - صفر، وعلى إنبي ٣ - صفر، وعلى البنك الأهلي ١ - صفر، وتعادل مع المصري ٣ - ٣، وفاز على أسوان ٤ - ١، وعلى الزمالك ٢ - صفر، وعلى غزل المحلة ١ - صفر، وعلى القناة ٢ - ١، وعلى زد ٢ - ١، وخسر أمام فاركو صفر - ١، وفاز على الجونة ٢ - ١، وعلى فيوتشر ٤ - ٢، وتعادل مع دجلة سلبيًا، وفاز على سموحة ٣ - صفر، وعلى الإسماعيلي ٢ - صفر، وخسر أمام إنبي ١ - ٢، وفاز على البنك الأهلي ٥ - ١، وعلى المصري ١ - صفر، مسجلًا ٥٢ هدفًا مقابل ٢٠ هدفًا في مرماه.
ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٨ تامر حسن مديرًا فنيًا، وعمرو عبد الفتاح مدربًا عامًا، وعاصم محسن مدربًا لحراس المرمى، وأحمد فؤاد إداري الفريق، ومحمد الجمال طبيب الفريق، ومهاب هاني مخطط الأحمال، وعبد الله إمام إخصائي التدليك.
يلتقى فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٦ اليوم الجمعة خارج ملعبه مع الإسماعيلي، في المباراة التي تجمع بين الفريقين بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية لبطولة الجمهورية.
يدخل «أهلي ٢٠٠٦» المباراة وفي رصيده ٤٠ نقطة، جمعها من الفوز في ١٢ مباراة والتعادل في ٤ مباريات، والخسارة في مباراتين، حيث تعادل مع المصري ٢ - ٢، وفاز على وادي دجلة ٦ - صفر، وعلى فيوتشر ٤ - ١، وتعادل مع بتروجت سلبيًا، وفاز على الزمالك ٢ - ١، وعلى إنبي ١ - صفر، وعلى المحلة ٣ - صفر، وتعادل مع سيراميكا كليوباترا سلبيًا، وخسر أمام زد صفر - ١، وفاز على المقاولون ٣ - ١، وعلى الإسماعيلي ٢ - ١، وعلى حرس الحدود ٢ - صفر، وتعادل مع سموحة ١ - ١، وفاز على البنك الأهلي ٣ - ١، وعلى الإنتاج الحربي ٤ - ٢.
وخلال المرحلة النهائية فاز على المقاولون العرب ١ - صفر، وخسر أمام زد ١ - ٢، وفاز على الإنتاج الحربي ١ - صفر، مسجلًا ٣٧ هدفًا مقابل ١٣ هدفًا في مرماه.
ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٦ كلا من سيد غريب مديرًا فنيًا، ومحمد حافظ مدربًا مساعدًا، وأيمن هريدي مدربًا لحراس المرمى، وعمار فتحي إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإسلام عبد الفتاح المعد البدني، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.