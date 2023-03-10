شكرا لقرائتكم خبر عن ديربى الزمالك الأبرز.. 5 مواجهات قوية لفرق الأهلى فى ملاعب الطائرة والقدم واليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٨ اليوم الجمعة مع ضيفه أسوان، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ٢٥ من بطولة الجمهورية.

يدخل «أهلي ٢٠٠٨» مباراة اليوم وهو يمتلك ٥٧ نقطة، يتربع بهم على صدارة ترتيب البطولة، بعدما فاز في ١٧ مباراة، وتعادل في ٣ مباريات، وخسر مثلهم، حيث فاز على فاركو ٣ - ١، وعلى الجونة ١ - صفر، وتعادل مع فيوتشر ٢ - ٢، وفاز على وادي دجلة ٤ - ٢، وعلى سموحة ٣ - ١، وعلى الإسماعيلي ١ - صفر، وعلى إنبي ٣ - صفر، وعلى البنك الأهلي ١ - صفر، وتعادل مع المصري ٣ - ٣، وفاز على أسوان ٤ - ١، وعلى الزمالك ٢ - صفر، وعلى غزل المحلة ١ - صفر، وعلى القناة ٢ - ١، وعلى زد ٢ - ١، وخسر أمام فاركو صفر - ١، وفاز على الجونة ٢ - ١، وعلى فيوتشر ٤ - ٢، وتعادل مع دجلة سلبيًا، وفاز على سموحة ٣ - صفر، وعلى الإسماعيلي ٢ - صفر، وخسر أمام إنبي ١ - ٢، وفاز على البنك الأهلي ٥ - ١، وعلى المصري ١ - صفر، مسجلًا ٥٢ هدفًا مقابل ٢٠ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٨ تامر حسن مديرًا فنيًا، وعمرو عبد الفتاح مدربًا عامًا، وعاصم محسن مدربًا لحراس المرمى، وأحمد فؤاد إداري الفريق، ومحمد الجمال طبيب الفريق، ومهاب هاني مخطط الأحمال، وعبد الله إمام إخصائي التدليك.