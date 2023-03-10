شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مصريين يشاركون فى بطولة كنارى كلاسيك للاسكواش بلندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش جدول مباريات بطولة كناري كلاسيك لرجال الاسكواش، التى تستضيفها لندن خلال الفترة بين 12 إلى 17 مارس الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألف دولار.

ويشارك في البطولة 8 لاعبين مصريين هم: يوسف سليمان، كريم عبد الجواد، يوسف إبراهيم، مصطفى عسل، مروان الشوربجي، طارق مؤمن، مازن هشام، وعلي فرج.

بينما انسحب فارس الدسوقي من البطولة بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبين واللاعبات خلال شهر مارس الجارى، وحافظ مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى على صدارة تصنيف الرجال، كما حافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة تصنيف السيدات.

وجاء تصنيف رجال الاسكواش كالتالى..

مصطفى عسل فى المركز الأول، استقر البيروفي دييجو إلياس في المركز الثاني، وعلى فرج إلى المركز الثالث، بينما تقدم الإنجليزي محمد الشوربجي إلى المركز الرابع، وتراجع النيوزيلندي بول كول إلى المركز الخامس، وتواجد مروان الشوربجي فى المركز السادس، والفرنسي فيكتور كورين في المرمز السابع، مازن هشام في المرمز الثامن، طارق مؤمن في المركز التاسع، وفارس الدسوقي في المركز العاشر .

تصنيف السيدات

واصلت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة تربعها على صدارة التصنيف العالمي، وجاء ترتيب باقي اللاعبات كالتالي: نور الشربيني في المركز الثاني، هانيا الحمامي في المركز الثالث، النيوزيلندية جويل كينج في المركز الرابع، الأمريكية أماندا صبحي في المركز الخامس، نور الطيب في المركز السادس، روان العربي في المركز السابع، الانجليزية سارة جان بيري في المركز الثامن، الأمريكية أوليفيا فيتشر في المركز التاسع، جورجينا كيندي في المركز العاشر.