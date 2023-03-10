شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يبدأ استعداداته لمواجهة أسوان فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر استعداداته اليوم لمواجهة أسوان، فى الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري، والتى تجمع الفريقين بعد غدٍ الأحد، وذلك بعد انتهاء الراحة القصيرة التي حصل عليها اللاعبون عقب الفوز على الجيش الملكي المغربي في الكونفدرالية بهدفين نظيفين.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت فيوتشر وأسوان قد انتهت بفوز فيوتشر بهدفين مقابل هدف.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، حيث فاز أبناء علي ماهر 10 مباريات، وتعادل في 9 لقاءات، وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.

واستعان الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، بالمباريات السابقة لأسوان، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين، لتحديد نقاط القوة والضعف لدى أبناء الجنوب.

من ناحية أخرى، أثبتت الأشعة التي خضع لها عمر كمال عبد الواحد لاعب فريق فيوتشر، إصابته بقطع جزئي في الرباط الخارجي للركبة، حيث من المقرر أن يخضع اللاعب لبرنامج علاجي يستغرق 3 أسابيع، دون الحاجة لتدخل جراحي.

وغاب عمر كمال عن مباراة فريقه أمام الجيش الملكي المغربي، والتي جمعت الفريقين على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية، وانتهت بفوز فيوتشر بهدفين نظيفين.

ويتواجد فيوتشر في المجموعة الثالثة التي تضم كل من: الجيش الملكي المغربي، بيراميدز، وإسكو دي كارا التوجولي.