إنتر ميلان يواجه سبيزيا .. مواعيد مباريات اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - تقام اليوم الجمعة 10 مارس 2023، العديد من المباريات في مختلف المسابقات، أبرزها مباراة إنتر ميلان أمام سبيزيا في بطولة الدوري الإيطالي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 مارس 2023، في مختلف المسابقات.

مباريات كأس أمم إفريقيا للشباب

تونس شباب × نيجيريا شباب، تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات.

مباريات الدوري الإسباني

قادش × خيتافي، تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

مباريات الدوري الإيطالي

سبيزيا × إنتر ميلان، تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.

مباريات الدوري الألماني

كولن × بوخوم، تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

مباريات الدوري الفرنسي

ليل × ليون، تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

مباريات الدوري التركي

جيرسون سبور × فاتح كاراجوماك، تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

مباريات الدوري السعودي

أبها × الفتح، تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.