كولر يبحث مع معاونيه خطة "هجوم الأهلى " أمام صن داونز

القاهرة - سامية سيد - يبحث السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلى مع جهازه المعاون خطة هجوم فريقه في مباراة صن داونز غداً بدوري الأبطال، حيث يبحث كولر مع جهازه المعاون إمكانية الدفع بـ محمد شريف في خط هجوم الأحمر في مباراة صن داونز المقرر لها غداً السبت بعدما فضل اراحته في مباراة المقاولون العرب بالدوري التي فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف منعاً للاجهاد، فيما يظهر إتجاه أخر بالإعتماد على بيرسي تاو مهاجماً في لقاء الغد المرتقب وهناك احتمال بمشاركة كهربا في هذا المركز.

ويتشاور كولر مع معاونيه لاختيار الطريقة المثالية التي سيلعب بها الأهلي أمام بطل جنوب أفريقيا، بما يتناسب مع أسلوب لعب المنافس وطريقة لعبه، والتي ستمكنه من تحقيق أهدافه التي سيدخل بها المباراة من أجل تحقيق الفوز والعودة للمنافسة على بطاقة الصعود للدور ربع النهائي للبطولة التي يتطلع للتتويج بلقبها للمرة الحادية عشرة في تاريخه.

ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.

يحتل الهلال السودانى صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فيما يحتل صن داونز المركز الثانى برصيد 7 نقاط بعدما لعب 3 مباريات فيما يحتل الاهلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط بعدما لعب 3 مباريات فيما يحتل القطن الكاميرونى المركز الرابع بدون نقاط بعدما لعب 4 مباريات.