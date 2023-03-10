شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يكتفى بـ3 حراس مرمى فى معسكره المقبل استعدادا لـ مالاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الرأى داخل الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول بعد التنسيق والتشاور بين البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى ولويس ستيفاس مدرب الحراس، على الاكتفاء بثلاثة حراس مرمى فى المعسكر المقبل الذى ينطلق 20 مارس الجارى استعدادا لمباراتى مالاوى فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات الكان 2024 بكوت ديفوار.

وقرر الجهاز الفنى ضم محمد الشناوى حارس الأهلى وأحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز ومحمد صبحى حارس مرمى الزمالك، على أن تعلن القائمة 17 مارس الجارى، والتى تضم 28 لاعبا بينهم 20 لاعبا من الدورى المصري.

ووافق اتحاد الكرة على تخصيص طائرة خاصة لمنتخب مصر الأول خلال رحلة السفر إلى مالاوي.

واقترب موعد انطلاق معسكر المنتخب الوطنى الأول استعدادا لمباراتى مالاوى فى الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها كوت ديفوار فى يناير 2024.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب مالاوى 24 مارس فى التاسعة مساء بإستاد القاهرة الدولى، بينما حدد منتخب مالاوى الساعة الثالثة 28 مارس موعدًا لاستضافة منتخب مصر فى الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

ويحتل منتخب مصر المركز الرابع فى المجموعة الرابعة فى تصفيات أمم أفريقيا، بعد خوضه مباراتين، فاز فى الأولى على منتخب غينيا 1 - 0 وخسر أمام إثيوبيا 2 - 0.