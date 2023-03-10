شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يختتم اليوم استعداداته لمواجهة سموحة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الجمعة، فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب، تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة، في مباراة الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري، والتي تجمع الفريقين غدا السبت على ستاد عثمان احمد عثمان بالجبل الأخضر.

وكان المقاولون قد تعرض للهزيمة مؤخرا من الأهلي بهدفين مقابل هدف في مباراة الجولة 17 والمؤجلة من عمر المسابقة المحلية.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 32 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 20 مباراة حيث فازوا في 8 مباريات وتعادلوا في مثلهم وخسروا 4 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفا واستقبلت شباكهم 19 هدفا آخر.

وطالب شوقي غريب المدير الفني للمقاولون، لاعبو الفريق، بضرورة استعادة نغمة الانتصارات بعد تلقي هزيمتين متتاليتين بالدوري أمام فاركو ثم الأهلي، وذلك لوضع الفريق في المكانة التي يستحقها بجدول الدوري.

وعلى الجانب الآخر يحتل سموحة المركز الـ 12 برصيد 24 نقطة، حصدها الفريق السكندري بعد خوض 20 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 9 أخرى وتلقى 6 هزائم، وسجل لاعبو سموحة 18 هدفا واستقبلت شباكهم 19 هدفا آخر.