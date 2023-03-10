شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يواصل الجلسات الخاصة مع لاعبى الزمالك قبل مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك عقد الجلسات الخاصة مع لاعبى الأبيض لإعادة الثقة إليهم بعدما فقدوا شيئاً منها خلال الأيام الماضية بسبب تراجع النتائج محلياً والتي أدت إلى احتلال الفريق المركز الخامس في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 33 نقطة من 19 مباراة.

ويرغب البروفيسور في العمل على الجانب النفسى والمعنوى لدى لاعبى فريق الزمالك لإيمانه بأهمية هذه النقطة في مساعدة أبناء ميت عقبة، في طرد الطاقة السلبية، واستعادة الروح المفقودة التي يمكن من خلالها عودة رونق وبريق الفريق ومن ثم المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول الدورى خصوصاً أن الخواجة على يقين كامل بعدم صعوبة المهمة حيث يشدد المدرب على لاعبيه دائماً بأن الدورى لا يزال في الملعب ولم يحسم.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة، ويبحث الجهاز الفني عن حل للعودة للانتصارات المحلية الغائبة عن الفريق منذ فترة بعيدة والتي أبعدته بشكل كبير عن المنافسة على الدورى مع غريمه التقليدى الأهلى، بالإضافة لابتعاده أيضا عن مركز الوصافة الذى ينافس عليه بيراميدز وفيوتشر حاليا.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على الترجي التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على استاد "برج العرب" ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

بهذه النتيجة يظل الترجى على رأس المجموعة برصيد 9 نقاط، ويأتى شباب بلوزداد فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، والزمالك فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، والمريخ السودانى فى المركز الرابع بنفس عدد النقاط.