شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يضع الليلة الرتوش الأخيرة على خطة الأهلى لمواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع السويسرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلي اليوم الجمعة الرتوش الأخيرة على خطة المارد الأحمر لمواجهة نظيره صن داونز بطل جنوب أفريقيا المقرر لها الثالثة عصر غداً السبت على ملعب “لوفتوس فيرسفيلد” في بريتوريا ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير اليوم الجمعة ويعقد كولر اجتماعاً مع لاعبيه للحديث عن أهمية الفوز بالمباراة لاسيما بعد فوز الهلال السودانى على القطن الكاميرونى بهدفين دون رد وتصدره للمجموعة وازدياد حظوظه في بلوغ دور الثمانية.

ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.

يحتل الهلال السودانى صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فيما يحتل صن داونز المركز الثانى برصيد 7 نقاط بعدما لعب 3 مباريات فيما يحتل الاهلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط بعدما لعب 3 مباريات فيما يحتل القطن الكاميرونى المركز الرابع بدون نقاط بعدما لعب 4 مباريات.