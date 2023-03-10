شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..منافسات نصف نهائى الرجال لبطولة كأس العالم للخماسى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الجمعة ، منافسات نصف نهائي الرجال لبطولة كأس العالم للكبار للخماسي الحديث والمقامة حالياً بالقاهرة حتى الثاني عشر من مارس الجاري ، وتأهل 6 لاعبين مصريين من التصفيات التي أقيمت أول أمس وهم: أحمد ومحمد الجندي ومهند شعبان وأحمد أشرف وإسلام حامد ومعتز وائل.

ويُشارك بالبطولة أكثر من 150 رياضيًا من أبطال الخماسي الحديث من 35 دولة، للمشاركة بالبطولة الافتتاحية لسلسلة كأس العالم، والتي تُعد بداية وصولًا إلي أنقرة بتركيا مطلع يونيو المقبل حيث نهائي سلسلة كأس العالم للعام الجاري ، ومن ثم للوجهة النهائية العام المقبل وهي أوليمبياد باريس 2024.

وتكمن أهمية البطولة في النقاط التي سيجمعها الأبطال خلال تلك السلسلة وحتى صيف عام 2024 على طريق حلم المنافسة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.