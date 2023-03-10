شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطلق الرخصة التدريبية (A) يوم 12 مارس بمشاركة 25 مدربًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة المدربين بالاتحاد المصرى لكرة القدم اطلاق الرخصة التدريبية (A) يوم 12 مارس الجارى، تحت اشراف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف، بعد التنسيق مع لجنة التطوير واستيفاء المتطلبات والاشتراطات الكاملة لبدء الرخص.

وتقدم للحصول على الرخصة 25 مدربا أبرزهم 4 مدربين من الدورى المصرى الممتاز، وهم على ماهر مدرب فيوتشر وأحمد أيوب مدرب حرس الحدود وعماد النحاس مدرب طلائع الجيش وعبد الباقى جمال مدرب غزل المحلة.

وتقدم من النجوم المعتزلين حديثا للحصول على الرخصة، وليد سليمان لاعب الأهلى السابق، بالإضافة إلى بعض النجوم مثل خالد بيبو وأحمد الكاس وعبد الظاهر السقا ووائل رياض وخالد جلال.

وضع مجلس إدارة اتحاد الكرة، عددا من المعايير لاختيار المدربين للعمل فى المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة تطوير الكرة المصرية التى تم اعتمادها مؤخرا، وأهم هذه المعايير هى، أن يكون المدرب صاحب شخصية قوية، ولديه ملكة القيادة والقدرة على اتخاذ القرار المناسب فى الأوقات الصعبة.

كما تضمنت المعايير أهمية السيطرة على فريق العمل واللاعبين، والقدرة على تحمل المسئولية، وأن يجيد التعامل نفسيا مع اللاعبين وشحذ هممهم أثناء المواجهات الصعبة، وأن يكون لديه رصيد من الخبرات الكروية أى شارك فى مسابقة الدورى الممتاز وشارك فى البطولات الأفريقية سواء مع ناديه أو مع المنتخبات الوطنية.