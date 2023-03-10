شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام الزمالك فى قمة المرحلة الثانية بدورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام عصر اليوم الجمعة مباراة القمة بين فريقا الأهلى والزمالك فى عاشر جولات المرحلة الثانية لدورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2022/2023 ، فى تمام الرابعة على صالة النادى الأهلى المستضيف للقاء .

وتشهد الجولة العاشرة المقرر لها اليوم الجمعة مواجهات أيضا بين كلا من ، سموحة مع سبورتنج والطيران مع الشمس والجزيرة مع سموحة.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس الجارى موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير.

كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية.