شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يتسلح بالوديات لتجهيز لاعبى المصرى خلال فترة التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حسام حسن المدير الفني للنادي المصري على وضع خطة إعداد للفريق خلال فترة التوقف يتخللها بعض المباريات الودية لتجهيز اللاعبين، وذلك بعد العودة للتدريبات أمس الخميس، بمعسكر بورسعيد وذلك استعدادا للمباريات المرتقبة للفريق في مسابقة الدوري.

وكان حسام حسن قرر منح لاعبيه إجازة لمدة 48 ساعة، وذلك بعد الفوز على طلائع الجيش بهدف نظيف، وذلك ضمن مباريات الجولة 21 من عمر مسابقة دورى رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، ليحصد المصرى الفوز الثانى على التوالى، ويستعد النادي المصري لمواجهة البنك الأهلي يوم 2 أبريل المقبل، بعد تأجيل مباراة الزمالك.

ويفتقد النادى المصرى لجهود ثنائى الفريق إيزى إيميكا ومروان حمدى، وذلك فى المباراة المقبلة للفريق البورسعيدى، بسبب عقوبة الإيقاف، وكان إيزى إيميكا قد حصل أمس على الإنذار الثالث، على هامش مشاركته فى فوز فريقه بهدف نظيف على طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة 21 بالدورى، فيما يواصل مروان حمدى الغياب بعد تعرضه للإيقاف مباراتين عقب طرده فى المباراة قبل الماضية أمام إنبى والتى فاز خلالها المصرى بهدفين مقابل هدف.

ويحتل النادى المصرى المركز السابع فى جدول مسابقة الدورى برصيد 28 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدى 20 مباراة، فاز فى 6 مباريات وخسر 5 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 19 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا آخر.