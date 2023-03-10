شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..حفل تأبين الحكم الدولى الراحل محمود عثمان والان مع تفاصيل الخبر
ورحل محمود عثمان 13 فبراير عام 2015، عن عمر ناهز 81 عاما، بعد عطاء طويل داخل منظومة التحكيم المصرى والإفريقى والعربى .
وتولى محمود عثمان رئاسة لجنة حكام القاهرة وعضوية لجنة الحكام الرئيسية ورئيس لجنة العلاقات العامة بلجنة الحكام على مدار سنوات طويلة.
يقام حفل التابين بحضور رموز الرياضه والاعلام، إلي جانب أسرة التحكيم المصري من العاملين والمتقاعدين والحارصين دائما علي تخليد ذكري هذا الرمز الكبير .
وكشف سمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق، عن أن التأبين سيقام فى شكل تكريم لرموز التحكيم وستقام مباراة استعراضية بين نجوم الكرة والإعلام مع رموز الحكام وذلك من خلال التنسيق مع مدير النادى .
ورغم أن محمود عثمان لم ينل شرف التحكيم في كأس العالم مثل أساطير الحكام المصريين، إلا أنه كان واحداً من أشهر الحكام في تاريخ الكرة المصرية وسبق له أن أدار مباراة القمة بين الأهلي والزمالك وخرج بها لبر الأمان.
الراحل من أصول صعيدية بمحافظة أسوان وتربى في القاهرة منذ الصغر وعمل بالتحكيم حتى وافته المنية، وورث حب التحكيم نجله سمير محمود الحكم الدولى السابق والذى يعد من ابرز نجوم التحكيم فى العشرين سنة الماضية والمحلل التحكيمى الحالى بقنوات أون تايم سبورت. .