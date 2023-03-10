كولر والشناوى يتحدثان اليوم عن مباراة الأهلى وصن داونز فى مؤتمر صحفى

القاهرة - سامية سيد - يشارك اليوم الجمعة السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلي ومحمد الشناوى كابتن الفريق في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة صن داونز في لقاء الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا

وخلال المؤتمر الصحفي يتحدث كولر والشناوى عن مواجهة بطل جنوب أفريقيا وكيفية حصد الفوز الثانى للمارد الأحمر في المجموعة بعد الفوز على القطن الكاميرونى بثلاثية دون رد في الجولة الأخيرة.

ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.

يحتل الهلال السودانى صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فيما يحتل صن داونز المركز الثانى برصيد 7 نقاط بعدما لعب 3 مباريات فيما يحتل الاهلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط بعدما لعب 3 مباريات فيما يحتل القطن الكاميرونى المركز الرابع بدون نقاط بعدما لعب 4 مباريات.