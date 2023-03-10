شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يحذر لاعبى الزمالك من الأخطاء قبل مباراة إنبى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك لاعبيه من التهاون أو التقصير في مباراة إنبى المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز وطالبهم بحسم المباراة مبكراً، خوفاً من التكتلات الدفاعية المتوقعة للمنافس لقتل اللقاء.

وشدد فيريرا على لاعبيه بضرورة التركيز من بداية المباراة والتسجيل من أنصاف الفرص والضغط على الفريق البترولى ومحاولة تسجيل هدف مبكر يسهل المباراة ويربك صفوفهم محذراً من التهاون أمام مرمى الخصم،أو الوقوع في الأخطاء الدفاعية التي من الممكن أن تتسبب في استقبالهم الأهداف.

و تعاهد لاعبو الزمالك على مواصلة الانتصارات محلياً وقارياً بعد الفوز الغالى الذى حققوه على الترجى التونسي يوم الثلاثاء الماضى بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

في سياق مختلف ينوى فيريرا تثبيت التشكيل أمام إنبى أو إجراء تغييرات طفيفة في مركز أو إثنين على الأقل من أجل اعتماد المجموعة وتجهيزها للمواجهة المصيرية أمام شباب بلوزداد المقرر لها يوم الجمعة المقبل بالجزائر ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة، ويبحث الجهاز الفني عن حل للعودة للانتصارات المحلية الغائبة عن الفريق منذ فترة بعيدة والتي أبعدته بشكل كبير عن المنافسة على الدورى مع غريمه التقليدى الأهلى، بالإضافة لابتعاده أيضا عن مركز الوصافة الذى ينافس عليه بيراميدز وفيوتشر حاليا.