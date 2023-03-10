شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع الجزيرة والزمالك مع الاتحاد السكندرى بدورى السلة "رجال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقام اليوم مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة دورى السلة رجال للفرق أصحاب المراكز من الأول للثامن ، ويلتقى اليوم الجزيرة مع الاهلى والاتحاد السكندرى مع الزمالك، بينما يلتقى طلائع الجيش مع سموحة و مصر للتأمين مع المصرية للاتصالات.

ويتصدر الأهلى جدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة، يليه الاتحاد السكندرى برصيد 23 نقطة، ثم الزمالك ثالثا برصيد 20 نقطة

وفى المركز الرابع الجزيرة 18 نقطة، وطلائع الجيش خامسا وبفارق نقطة عن سابقه 17 نقطة، ويأتى الاتصالات فى المركز السابع برصيد 14 نقطة، وأخيرا التأمين 13 نقطة فقط فى قاع الترتيب.