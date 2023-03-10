شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يبدأ رحلة استكشاف أسوان قبل مواجهة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، على مراجعة المباريات السابقة لأسوان، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف لدى أبناء الجنوب.

من ناحية أخرى، أثبتت الأشعة التي خضع لها عمر كمال عبد الواحد لاعب فريق فيوتشر، إصابته بقطع جزئي في الرباط الخارجي للركبة، حيث من المقرر أن يخضع اللاعب لبرنامج علاجي يستغرق 3 أسابيع، دون الحاجة لتدخل جراحي.

وغاب عمر كمال عن مباراة فريقه أمام الجيش الملكي المغربي، والتي جمعت الفريقين على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية، وانتهت بفوز فيوتشر بهدفين نظيفين.

ويتواجد فيوتشر في المجموعة الثالثة التي تضم كل من: الجيش الملكي المغربي، بيراميدز، وإسكو دي كارا التوجولي.

ويسيطر بيراميدز على صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، ويحتل فيوتشر المركز الثالث بـ5 نقاط، وبفارق نقطتين عن الجيش الملكي صاحب الوصافة بـ7 نقاط، بينما يحتل إسكو دي كارا المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة.

ويستعد فيوتشر لمواجهة أسوان، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الأحد المقبل بمنافسات الجولة 21 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، حيث فاز أبناء علي ماهر 10 مباريات، وتعادل في 9 لقاءات، وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.