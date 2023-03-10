شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نجيب يقترب من المشاركة فى التدريبات الجماعية مع الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد نجيب مدافع فريق الداخلية من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق عقب انتهاء فترة التأهيل الخاصة باللاعب بعد الإصابة التي تعرض لها قبل مباراة الفريق أمام الأهلي في الجولة القبل المااضية .

وغاب محمد نجيب عن مباراة الداخلية أمام الاهلي ومباراة غزل المحلة في بطولة الدوري ، بعد إصابته في مباراة الاتحاد السكندري حيث أصيب بكدمة في الضهر.

يستأنف اليوم الجمعة ، فريق الداخلية تدريباته الجماعية بعد الراحة السلبية التي منحها علاء عبد العال المدير الفني للفريق لمدة ثلاث أيام عقب مباراة غزل المحلة والتي فاز بها الفريق بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ21 للدوري الممتاز، ليرتفع رصيد الداخلية للنقطة 20 فى المركز الـ13 في جدول بطولة الدوري .

ويستعد فريق الداخلية لمباراة دور الـ 32 في كأس مصر التي لم يحدد موعدها حتي الان ، حيث لا يوجد اي مباريات رسمية للفريق خلال الفترة المقبلة بسبب التوقف الدولي فضلا عن خروج الفريق من منافسات كأس رابطة الأندية .

ومن ناحية أخري، نجح مسئولي نادي الداخلية ، في تمديد عقد سمير فكرى لاعب الفريق لمدة 3 مواسم إضافية أخري ، بناء علي طلب علاء عبد العال المدير الفني للفريق ، خاصة بعد المستوى المميز الذى ظهر به اللاعب خلال مبارايات الفريق في بطولة الدوري ، وتلقي سمير فكري العديد من العروض بعدد من أندية الدوري الممتاز خلال الفترة الماضية من أجل ضمه في الموسم المقبل .