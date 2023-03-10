شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وصن داونز بدورى الأبطال فى جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعقد اليوم الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقى في دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها غداً السبت على ملعب “لوفتوس فيرسفيلد” في بريتوريا، وقرر مسئولو صن داونز السماح لجماهيره بدخول المباراة بشكل مجانى بحثاً عن الفوز لإستعادة صدارة المجموعة.

ويحضر الاجتماع من جانب النادي الأهلي سمير عدلي، المدير الإداري، ويناقش الاجتماع الترتيبات التنظيمية والتنسيقية للمباراة وزي الفريقين وموعد وصولهما إلى ملعب اللقاء.

ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.

يحتل الهلال السودانى صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فيما يحتل صن داونز المركز الثانى برصيد 7 نقاط بعدما لعب 3 مباريات فيما يحتل الاهلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط بعدما لعب 3 مباريات فيما يحتل القطن الكاميرونى المركز الرابع بدون نقاط بعدما لعب 4 مباريات.