شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من راموس عقب توديع باريس سان جيرمان لدوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان، بالتعليق على توديع الفريق الفرنسي بطولة دوري أبطال أوروبا، أمام نظيره بايرن ميونيخ.

وودع باريس سان جيرمان بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب الهزيمة أمام نظيره بايرن ميونيخ، بهدفين نظيفين دون رد.

ونشر راموس عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي: بخيبة أمل عميقة لنا ولكم، لم نكن بالمستوى المطلوب لدوري أبطال أوروبا.

وتابع: لم نكن نعرف كيفية التعامل مع التفاصيل الأساسية وفشلنا في الهدف الرئيسي، إنه أمر مؤلم، لكن الأبطال يولدون من جديد من الهزيمة ويصنعون من الشدائد، سوف نعود!

وشارك راموس في مباراة باريس سان جيرمان أمام نظيره بايرن ميونيخ، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.