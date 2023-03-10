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اليوم ..مواجهات قوية فى ربع نهائى كأس الطائرة للسيدات

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القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الجمعة 4 لقاءات قوية فى إطار دور ربع نهائى كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2022/2023 ، وتشهد هذا الدور مباريات بين كلا من، الصيد مع سموحة والزمالك مع سبورتنج والأهلى مع هليوبوليس ووادى دجلة مع الشمس.

وتأهل 8 فرق إلى الدور قبل النهائى من بطولة الدورى الممتاز لسيدات الكرة الطائرة وهم: ”الأهلى، الزمالك، سبورتنج، الصيد، وادى دجلة، سموحة، الزهور، الشمس”.

ويتواجد كل من الأهلى والزمالك وسبورتنج والشمس فى المستوى الأول، بينما يتواجد كلًا من سموحة والصيد والزهور ووادى دجلة فى المستوى الثاني.

وقد أسفرت القرعة عن مواجهة فريق الأهلى نظيره الزهور، بينما سيواجه فريق سبورتنج نظيره الصيد، وسيواجه فريق الشمس نظيره وادى دجلة، وسيواجه فريق الزمالك نظيره سموحة.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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