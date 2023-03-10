شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مواجهات مثيرة اليوم فى القسم الثانى..5 لقاءات بالقاهرة ومباراتين بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى الثالثة عصر اليوم الجمعة، 7 مواجهات مثيرة فى الأسبوع الحادى والعشرين من دورى القسم الثانى، 5 لقاءات فى مجموعة القاهرة والقناة بين الترسانة مع إيسترن كومبانى، القناة مع العبور، بورتو السويس مع زد، السكة الحديد مع منتخب السويس، الإعلاميين مع كهرباء الإسماعيلية، ومباراتين فى مجموعة الصعيد بين المنيا والفيوم، ديروط مع بترول أسيوط.

يستضيف فريق السكة الحديد متصدر ترتيب مجموعة القاهرة والقناة برصيد 42 نقطة، فريق منتخب السويس صاحب المركز العاشر برصيد 26 نقطة، ويسعى أمير عزمى مجاهد المدير الفنى لفريق السكة الحديد، إلى مواصلة الانتصارات والحفاظ على صدارة الترتيب، وطالب اللاعبين بضرورة الحظر من انتفاضة فريق منتخب السويس الذى يقدم مستويات مميزة رغم التعثر فى الجولة السابقة، فى المقابل يبحث أحمد سارى مدرب منتخب السويس عن تعديل المسار ووقف نزيف النقاط وحصد النقاط الثلاث.

ويحل فريق زد صاحب الوصافة برصيد 41 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق بورتو السويس صاحب المركز العاشر برصيد 26 نقطة، وطالب مجدى عبد العاطى مدرب زد اللاعبين بضرورة حصد النقاط الثلاث وعدم التفريط فى أى نقطة من أجل محاولة استعادة الصدارة حال سقوط السكة، فى المقابل يأمل بورتو فى تحقيق المفاجأة بإسقاط زد مستغلا عامل الأرض للعودة مجددا للنتائج الرائعة التى كان يحققها.

َويستقبل فريق الترسانة صاحب المركز السادس برصيد 31 نقطة، فريق إيسترن كومبانى القابع فى المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة، ويأمل خالد عيد المدير الفنى لفريق الشواكيش فى انتزاع الفوز والثلاث نقاط من أجل التقدم فى جدول الترتيب وتقليص الفارق مع فرق المقدمة مستغلا عاملى الأرض والجمهور، فى المقابل يبحث أبو بكر فودة مدرب إيسترن كومبانى عن مواصلة الانتصارات بعد الفوز على الإعلاميين فى الجولة الماضية والتقدم فى جدول الترتيب فى محاولة للبقاء فى القسم الثانى الموسم المقبل.

يلتقى فى نفس التوقيت كل من القناة مع العبور الإعلاميين مع كهرباء الإسماعيلية.

وفى مجموعة الصعيد، يختتم الأسبوع الحادى والعشرين بمواجهتين قويتين بين المنيا والفيوم، ديروط مع بترول أسيوط.