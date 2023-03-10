شكرا لقرائتكم خبر رونالدو الرابح الأكبر بتوديع سان جيرمان للأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

حيث أخفق باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد السقوط أمام بايرن ميونخ الألماني في دور الستة عشر بنتيجة 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بعد الخسارة ذهابا في «حديقة الأمراء» بهدف دون رد، ثم الخسارة في العودة على ملعب «أليانز أرينا» بهدفين نظيفين.

رونالدو، ورغم عدم خوض منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من الأساس، ربما يكون الرابح الأكبر في البطولة حتى الآن، وهو المستفيد الأول من خروج باريس سان جيرمان المبكر من البطولة.

قبل بداية الموسم، كانت السخرية من كريستيانو رونالدو بأنه لن يخوض منافسات دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2002-2003، رغم أنه بدأ الموسم مع مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل الانتقال إلى النصر السعودي.

رونالدو حاول الرحيل عن مانشستر يونايتد قبل بداية الموسم من أجل مواصلة اللعب في دوري الأبطال، لكن محاولاته لم تنجح، قبل فسخ عقده مع «الشياطين الحمر» في نوفمبر الماضي، والانتقال إلى النصر في يناير 2023.

جمهور ليونيل ميسي كان سعيدا بهذه الحقيقة؛ لأن الأرجنتيني كان أمام فرصة مثالية للاقتراب من أرقام رونالدو التهديفية في دوري أبطال أوروبا، ومحاولة خطف صدارة ترتيب هدافي البطولة.

أحلام عشاق ميسي تحولت إلى سراب سريعا، رغم أن الأرجنتيني تمكن من إضافة أربعة أهداف إلى رصيده في البطولة، جاءت جميعها بطبيعة الحال في دور المجموعات.

وما زال رونالدو يتصدر جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفا، فيما يأتي ميسي ثانيا بعدما سجل خلال مسيرته 129 هدفا، لكن هذه الأرقام ستصمد حتى نهاية الموسم الحالي على الأقل.