شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..لقاءات قوية فى "بلاى أوف" دور الثمانية لدورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الجمعة ، لقاءات قوية فى بلاى أوف دور الثمانية بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2022/2023.

وتشهد الجولة الأولى لقاءات بين كلا من ، سموحة مع سبورتنج وبتروجت مع طلائع الجيش والزمالك مع الاتحاد السكندرى والطيران مع الأهلى على صالة حسن مصطفى ، فيما تقام نفس اللقاءات غدا السبت على نفس الصالة ، حيث يتأهل إلى الدور المقبل الفريق الفائز فى لقاءين .

وحال اللجوء لمباراة فاصلة ستقام عقب يوم راحة للفرق، حيث يتأهل للدور قبل النهائى الفرق الفائزة فى مباراتين من دور البلاي أوف.

وأعلن اتحاد الكرة الطائرة مسبقا السماح بوجود 4 مراقبين فى بعض مباريات الدورى الممتاز، التى ستكون على درجة كبيرة من الأهمية بالموسم الجديد، سواء فى مسابقات الرجال أو السيدات، وذلك بموافقة اللجنة العليا للحكام وبعد مراجعة الأمر بشكل دقيق