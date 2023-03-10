شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى: اللاعب المصرى سريع الاستيعاب.. والشباب يحتاجون معاملة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث روجيرو ميكالي، مدرب منتخب مصر الأولمبي، عن سياسته في تدريب اللاعبين الشباب، موضحا: "اللاعبون الشباب دائما يحتاجون إلى معاملة خاصة لا بد أن تكون قريبا منهم، وتعمل على تطوير العقلية الخاصة بهم".

وعن ذكرياته في تدريب الهلال السعودي قال ميكالى في تصرحات تليفزيونية: "توليت تدريب الهلال في ظروف صعبة ولكني قمت بقيادة الفريق من المركز الرابع إلى الأول، ولكن المشاكل ظهرت مع دخولنا البطولة الآسيوية كان لدينا إصابات كثيرة ولم يكن لدينا سوى 3 أجانب".

وواصل مدرب منتخب مصر الأولمبي كاشفا كواليس قبوله لمهمة تدريب الفراعنة قائلا: "كنت سعيدا للغاية بمهمة تدريب منتخب مصر الأولمبي وهذا المشروع أسعدني جدا، فعلى المستوى الشخصي أحلم بالعودة من جديد إلى الأولمبياد وأكرر نفس ما فعلته مع البرازيل والفوز بميدالية".

وأضاف: "عندما علمت بمشروع الاتحاد المصري لكرة القدم هذا أسعدني ومنحني أريحية أعتقد مع بعض التغييرات التي من الممكن أن تحدث في بطولة الدوري العام، من الممكن أن نكون منتخب قوي جدا وأقوى من الموجود حاليا".

وأوضح ميكالى: "أحب اللاعب المصري بصفة عامة، ونحتاج للعمل كي نحقق نتائج جيدة واللاعب المصري يستوعب بشكل سريع مع المدارس المختلفة".

واختتم المدير الفنى لأولمبى الفراعنة: "منذ المران الأول وحتى المباراة الودية الأخيرة نُسجل كل شىء، ونرى أن هناك تطورا".