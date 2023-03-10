شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية: جاهزون لتصحيح مسار الأهلي أفريقيّا أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مروان عطية، لاعب الأهلي، جاهزية الفريق لمباراة صن داونز التي تقام بعد غد السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال عطية فى تصريحات له: "مباراة صن داونز لن تكون سهلة للعديد من الأسباب، أهمها رغبة الفريقين في تحقيق نتيجة إيجابية تؤمن موقف كل منهما في البطولة، وتكون خطوة مهمة في طريق تخطى مرحلة المجموعات".

وأضاف عطية: "صن داونز من الفرق المميزة فى قارة أفريقيا وتوج من قبل بلقب دوري الأبطال، ودائمًا ما يكون مرشحًا للمنافسة في البطولة الأفريقية، على الجانب الآخر الأهلي هو الأكثر تتويجًا باللقب وتوج بدوري الأبطال مرتين في آخر ثلاث نسخ للبطولة، ودائمًا ما يكون هدف الفريق هو الوصول إلى أبعد نقطة، وتحقيق الفوز في أي مباراة يخوضها سواء على ملعبه أو خارج أرضه".

وأكد عطية أن لاعبي الأهلي سيكونون على قدر ثقة وتطلعات الجماهير، من خلال تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة صن داونز يوم السبت المقبل.

وواصل لاعب الوسط حديثه: "الأهلي فريق كبير ينافس على بطولة دوري أبطال أفريقيا كل عام، وقادر على تحقيق النتائج التي تساعده في العودة من جديد إلى المسار الطبيعي فى النسخة الحالية للبطولة".

وأكد عطية أنه منذ وصوله إلى النادي تأقلم سريعًا، بفضل وجود لاعبين كبار يمتلكون رصيدًا من الخبرة، ووجود جهاز فني وعلى رأسه مارسيل كولر، الذي تحدث معه في أول يوم له، لإعطائه الثقة وتحفيزه للمنافسة على التواجد مع الفريق.

وأشار إلى أنه دائمًا ما يجهز نفسه بشكل جيد، سواء من خلال الاستشفاء أو التركيز في التدريبات والمباريات، ومحاولة تنفيذ تعليمات الجهاز الفني.

وأوضح أن اللعب للأهلي شرف كبير لأي لاعب، وأنه يحاول إثبات نفسه من خلال العمل والأداء داخل الملعب وفي التدريبات.

واستطرد عطية: قبل انتقالي للأهلي كنت موجودًا في صفوف واحد من أفضل الأندية في الدوري وهو الاتحاد السكندري، الذي يمتلك الشعبية والتاريخ، ولكن على المستوى الشخصي سعيد باللعب للأهلي وارتداء الفانلة الحمراء، وتمثيل الفريق في البطولات محليًّا وقاريًّا وعالميًّا.

واختتم مروان عطية تصريحاته بالتأكيد على جاهزية الفريق لمباراة صن داونز، لتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الأهلي في تخطي مرحلة المجموعات.