شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يكشف سبب تفوق البرازيل فى أولمبياد 2016 وكواليس حديثه مع نيمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف روجيرو ميكالي، مدرب منتخب مصر الأولمبي، سبب تفوق منتخب البرازيل بقيادته في أولمبياد 2016، قائلا: "ذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو كانت مطلبا شعبيا في البرازيل".

وأضاف ميكالي في تصريحات تليفزيونية: "طوال الوقت كنا نبحث عن رفع الضغط عن اللاعبين وجهزنا أنفسنا لفعل شئ كبير للبرازيل".

وعن دور نيمار واللاعبين الكبار في تلك البطولة قال: "لاعبون من مستوى عالٍ كانوا يتدربون بشكل جيد جدا وكانوا يمنحون اللاعبين الآخرين دروسا وكانوا ملتزمين للغاية، كانت مجموعتنا مترابطة مثل الأسرة وهذا ساهم في تحقيق النجاح".

وتحدث مدرب منتخب مصر الأولمبي عن علاقته بنيمار دا سيلفا نجم منتخب البرازيل وتأثيره في حصد منتخب البرازيل لأولمبياد 2016، موضحا: "نيمار ليس نجما في كرة القدم فقط بل نجم على الإنترنت وفي كل شىء".

وأضاف: "في أولمبياد 2016 ومنذ اليوم الأول في المعسكر تحدثت مع نيمار، وقلت له إنني أريده قائدا للمجموعة"، واختتم: "نيمار كان ملتزما ومسئولا أمام اللاعبين الآخرين وقدوة لهم وبالفعل كان احترافي جدا وهذا ساهم في حصولنا على الميدالية الذهبية علاقتي جيدة جدا بنيمار".