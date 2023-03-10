شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى: بكيت بسبب خسارة البرازيل من إيطاليا.. ومنتخب السامبا لا يقبل بالمركز الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف روجيرو ميكالى، مدرب منتخب مصر الأولمبي، ذكريات خسارة منتخب البرازيل من إيطاليا في مونديال 82. وقال المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى في تصريحات تليفزيونية: "بكيت كثيرا بعد خسارة البرازيل من إيطاليا فى مونديال 1982".

وأضاف: "كنت في سلفادور وبكيت مع صديقي بسبب تلك الخسارة، ولكني قلت لصديقي سوف أجلب شيئا للبرازيل وهذا ما فعلته في النهاية".

وواصل: "التحدي بالنسبة لي بدأ من الحزن والألم بعد خسارة البرازيل من إيطاليا، وأحيانا الهزيمة في إحدى المباريات هي التي تجعلك أقوى". واختتم:"في البرازيل لا نقبل المركز الثاني دائما نبحث عن الفوز واللقب".