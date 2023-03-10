اخبار الرياضه

ميكالى: بكيت بسبب خسارة البرازيل من إيطاليا.. ومنتخب السامبا لا يقبل بالمركز الثانى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى: بكيت بسبب خسارة البرازيل من إيطاليا.. ومنتخب السامبا لا يقبل بالمركز الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف روجيرو ميكالى، مدرب منتخب مصر الأولمبي، ذكريات خسارة منتخب البرازيل من إيطاليا في مونديال 82. وقال المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى في تصريحات تليفزيونية: "بكيت كثيرا بعد خسارة البرازيل من إيطاليا فى مونديال 1982".

 

وأضاف: "كنت في سلفادور وبكيت مع صديقي بسبب تلك الخسارة، ولكني قلت لصديقي سوف أجلب شيئا للبرازيل وهذا ما فعلته في النهاية".

 

وواصل: "التحدي بالنسبة لي بدأ من الحزن والألم بعد خسارة البرازيل من إيطاليا، وأحيانا الهزيمة في إحدى المباريات هي التي تجعلك أقوى". واختتم:"في البرازيل لا نقبل المركز الثاني دائما نبحث عن الفوز واللقب".

وكلف البرازيلي ميكالي محمود حرب المدير الإداري للمنتخب بانهاء ترتيبات الرحلة مبكرا لتفادي أي مشاكل تواجه البعثة، خاصة في ظل ضيق الوقت بين مباراتي الذهاب والإياب.

وينطلق معسكر المنتخب الأوليمبي خلال الفترة من 15 إلى 27 مارس المقبلين، والذي يتخلله مواجهتي زامبيا في الدور النهائي من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة بالمغرب.

 

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا