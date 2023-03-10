شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى: بكيت بسبب خسارة البرازيل من إيطاليا.. ومنتخب السامبا لا يقبل بالمركز الثانى والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف: "كنت في سلفادور وبكيت مع صديقي بسبب تلك الخسارة، ولكني قلت لصديقي سوف أجلب شيئا للبرازيل وهذا ما فعلته في النهاية".
وواصل: "التحدي بالنسبة لي بدأ من الحزن والألم بعد خسارة البرازيل من إيطاليا، وأحيانا الهزيمة في إحدى المباريات هي التي تجعلك أقوى". واختتم:"في البرازيل لا نقبل المركز الثاني دائما نبحث عن الفوز واللقب".
وكلف البرازيلي ميكالي محمود حرب المدير الإداري للمنتخب بانهاء ترتيبات الرحلة مبكرا لتفادي أي مشاكل تواجه البعثة، خاصة في ظل ضيق الوقت بين مباراتي الذهاب والإياب.
وينطلق معسكر المنتخب الأوليمبي خلال الفترة من 15 إلى 27 مارس المقبلين، والذي يتخلله مواجهتي زامبيا في الدور النهائي من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة بالمغرب.