شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الدراجات يحصد 7 ميداليات فى اليوم الختامى لبطولة أفريقيا بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر 7 ميداليات متنوعة في اليوم الختامي من بطولة إفريقيا لدراجات المضمار والتي أقيمت بمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة خلال الفترة من 5 وحتى 9 مارس الجاري بمشاركة 8 دول.

وحصد منتخب مصر ميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين بجانب 4 ميداليات برونزية، وجاءت نتائج سباقات اليوم الختامي للبطولة كالتالي:

في سباق النقاط لفئة نخبة السيدات فازت البطلة المصرية إبتسام زايد بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وحصدت الجنوب إفريقية سانارا جروف الميدالية الفضية، وتوجت مواطنتها كيري جونكر بالميدالية البرونزية.

في سباق الإقصاء لفئة الناشئين حصد لاعب منتخب السيد عمر الميدالية البرونزية، وفاز لاعب منتخب جنوب إفريقيا سيم ماثيو بالميدالية الذهبية، وحصد مواطنه ميلز ويليامز الميدالية الفضية.

وفي سباق الإقصاء لفئة نخبة الرجال فاز منتخب الجزائر بالميداليتين الذهبية والبرونزية، وحصد منتخب جنوب إفريقيا الميدالية الفضية للسباق.

وفي سباق السرعة لفئة الناشئين فاز لاعب منتخب مصر محمود إمبابي بالميدالية الفضية، وفاز الجنوب إفريقي جوردان سبتمبر بالميدالية الذهبية، وحصد مواطنه جوشوا وينتزل الميدالية البرونزية.

في سباق السرعة لفئة نخبة الرجال فاز لاعب منتخب مصر حسن حسين بالميدالية البرونزية، وحصد منتخب جنوب إفريقيا الميداليتين الذهبية والفضية للسباق.

وفي سباق النقاط لفئة الناشئات فاز منتخب نيجيريا بالميدالية الذهبية، وحصد منتخب جنوب إفريقيا الميداليتين الفضية والبرونزية للسباق.

وفي سباق الكيرين لفئة الناشئات فاز منتخب جنوب إفريقيا بالميداليتين الذهبية والفضية، وتوج منتخب نيجيريا بالميدالية البرونزية.

وفي سباق الكيرين لفئة نخبة السيدات فازت لاعبة منتخب مصر شهد محمد بالميدالية الفضية، وتوجت الجنوب إفريقية سانارا جروف بالميدالية الذهبية، وحصدت النيجيرية إيكي أوربرساري الميدالية البرونزية.

وفي سباق ماديسون لفئة الناشئين فاز منتخب مصر بالميدالية البرونزية، ومثل منتخب مصر في هذا السباق الثنائي سيد القاضي وعمر السعيد، فيما توج منتخب جنوب إفريقيا بالميداليتين الذهبية والفضية للسباق.

وفي سباق ماديسون لفئة نخبة الرجال فاز منتخب مصر بالميدالية البرونزية، ومثل منتخب مصر في هذا السباق الثنائي يوسف أبو الحسين وأحمد سعد، فيما توج منتخب جنوب إفريقيا بالميدالية الذهبية للسباق، وحصد منتخب الجزائر الميدالية الفضية.

وأكد الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحادين الدولي والعربي أن البطولة حققت نجاحا كبيرا، بفضل ما شهدته من منافسات قوية بين جميع المنتخبات المشاركة، وهو ما جاء امتدادا للطفرة الكبيرة التي تشهدها رياضة الدراجات على المستوى الإفريقي.

وأشاد عزام بما حققه لاعبو منتخب مصر من نتائج خلال البطولة، مؤكدا أن لاعبي منتخب مصر أثبتوا تميزهم بين نظرائهم في باقي المنتخبات، وأكدوا للجميع أن منتخب مصر للدراجات أصبح ضمن أكبر المنتخبات على مستوى قارة إفريقيا، وأثبتوا قدرتهم على المنافسة في البطولات الكبرى وتحقيق نتائج مميزة فيها.